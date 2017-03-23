17 ilde dev FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen, daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılmış 60 polise yönelik İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak, Yozgat'ta 60 adreste operasyon başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar haklarında gözaltı kararı bulunan 60 polisten 39'u gözaltına alındı.