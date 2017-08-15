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17 PKK'lı böyle firar ediyordu

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17 PKK'lı böyle firar ediyordu
Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 17 PKK'lının, duvarı delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi.

PKK üyesi oldukları gerekçesiyle Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlülerin koğuşundaki duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi. 

Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi. Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı.

Durumun farkedilmesiyle PKK'lılar başka koğuğa alınırken duvar delmek için kullanılan aletlere de el konuldu.

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