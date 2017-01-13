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177 IŞİD hedefi imha edildi
177 IŞİD hedefi imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü IŞİD'e ait 177 hedef imha edildi.
13 Ocak 2017 Cuma 12:03
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.