180 bin dolu mağdurlarına kötü haber

İstanbul'da dolunun hasar verdiği araçlar, usta bulunamadığı için servislerde kaldı.

Sabah gazetesinden Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, İstanbul'da aniden bastıran doludan araçları zarar gören vatandaşlar, bu kez de sigorta eksperi ve tamir ustasının eline düştü. 27 Temmuz'da yaşadığı dolu felaketinin ardından kasko karşılığı aracını servislere bırakan yüzlerce vatandaş, eksper onaylarının gecikmesi, 'kaporta göçüğü ustası' bulunamaması ve yedek parça sıkıntısı yüzünden 2 ila 4 aylık bekleme süresine maruz kalıyor.

180 BİN ARAÇ VAR

Eksper onaylarının geciktiği iddialarına yanıt veren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Akif Eroğlu, "Şu anda İstanbul'da doludan zarar gören 180 bin araç var. Düşünün, biz sektör olarak 1 günde 46 bin 400 adet hasara karşılık günde 108.8 milyon TL ödeme yapan bir sektör olduğumuz düşünüldüğünde, eksper raporlarının düzenlenmesinde gecikme yaratarak sigorta şirketlerinin hasar ödemesi yapmaktan imtina ettikleri haberleri asılsız" dedi. Eroğlu, yaşanan sorunun yalnızca sigorta şirketi kaynaklı olmadığını, yedek parça tedariki, işçilik ve zamansal sorunlara dayandığını da kaydetti.

YURTDIŞINDAN USTA GELDİ

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise, Türkiye'de bu kadar güçlü bir dolu ile ilk kez karşılaşıldığı için yeterli sayıda usta bulunamadığını bunun da araç tamirlerinde gecikmelere neden olduğunu söyledi. Bunun için İtalya, İsviçre ve Belçika'dan dolu ustası getirdiklerinin altını çizen Gülen, "Yakın zamanda Avrupa'da benzer bir afet olduğu için yurtdışından usta bulmakta da zorlanıyoruz. Maliyetine katlanıp İstanbul'a usta getiriyoruz" dedi.

Anadolu'daki bütün kiralık araçların ikâme araç açığını kapatmak için İstanbul'a getirildiği bilgisini de veren Gülen, "Anadolu'da ikâme araç hizmeti bu yüzden aksıyor. İstanbul'daki ikâme araç talebine de yetişemiyoruz" dedi.

10 GÜNDÜR EKSPER BEKLİYORUZ

Lüks bir otomobil firmasının yetkili araç servisinde görev yapan hasar uzmanı, yüzlerce aracın servislerde 10 gündür eksper beklediğini söyledi. Yetkili servisin belirlediği hasarla eksperin belirlediği hasarın karşılaştırılmasından sonra eksperin onayı ile araç tamirlerine başlanacağını dile getiren görevli, "Tamir süreci 2 ila 4 ayı buluyor. Biz de araç sahibini mağdur etmemek adına acil tamir gerektiren, örneğin kırık camları onarıp aracı teslim ediyoruz. Daha sonra eksperin onayını bekliyoruz. Çünkü hasar ödemesine ya da alınacak yedek parçaya onay vermeyebilir. Hiçbir servis bu maliyeti göze almaz" diye konuştu. Dolu yüzünden hasarlı aracını servise bırakan Melek Durmaz ise, "Kaskomuz var diye içimiz rahattı ama yanılmışız. Aracım 10 gündür serviste. 2 ay sonra alacağımı söylüyorlar. Resmen mağdurum" dedi.

SERVİSLER İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMADI

Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem ise, gecikmelerin eksperlerden kaynaklanmadığını söyledi. 1 haftadır günde ortalama 20-25 hasar dosyası ekspertizi yaptıklarını belirten Erdem, "Her hasara yetişiyoruz. Servislerin yeterli teknik uzmanlığı olan ustası ve elemanı yok. İşin içinden çıkamadıkları için eksperleri suçluyorlar. Tamirat süreleri usta olmadığı için uzuyor" dedi. Erdem, eksperle çalışan şirket oranının yüzde 40 olduğunu geri kalanın kendi elemanlarıyla çalıştığını kaydetti.