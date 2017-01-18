18'lik delikanlılar Meclis'i dağıtır mı?

51 yaş ortalaması olan milletvekilleri bu kavgaları yaparlarken yarın 18 yaşını dolduran delikanlılar da Meclis'e girince neler yapmazlar ki? Tut tutabilirsen. Peki, diyelim ki kavga da etmeyecekler ama Bakan olabilecekler. Hangi Bakanlığa uygunlar sizce?

1 Kasım 2015 genel seçimleri sonucunda milletvekillerimizin yaş ortalaması 51 oldu.

Genç milletvekili oranı ise sadece yüzde 1,6.

Ancak genç milletvekili deyince sanmayın ki 18-20 yaşındaki delikanlıları kast ediyorum.

Meclisimizde 25-30 yaş aralığında sadece 9 vekil var.

6'sı HDP, 2'si AK Parti ve 1'i CHP'den.

Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor ve seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülüyor.

Ülkemizde aileler askerliğini yapmayana kız vermezler ama Meclis'e milletvekili verecekler.

Anayasa değişikliğinin ilk turunda maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde, tekmeler, tokatlar havada uçuştu.

Bu Meclis'in yaş ortalaması 51, yani orta yaş üstü bir Meclis'imiz var. Televizyonlarda izledik koca kürsüyü yıktılar, burun kırdılar, tekme tokat giriştiler masaların üzerinden de atlayarak.

Kim nasıl tutacak 18'lik delikanlıları bu tür kavgalarda?

Peki, diyelim ki kavga da etmeyecekler ama Bakan olabilecek.

Peki, askerliğini yapmamış 18 yaşındaki bir milletvekili Millî Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı olsa ne yapacağız?

"Yok, artık" demeyin onlar da milletvekili onların da Bakan olma hakkı olacak neden olmasın ki?

Hadi 2 önemli Bakanlığı saydım belki buna "Kuvvet Komutanları Millî Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Askerliğini yapmamış 18'lik delikanlı Orgeneral olan Komutanlara emir mi verecek? İçişleri Bakanı olsalar Türkiye'de iç güvenlik 18'lik delikanlıya mı emanet edilecek" diye itiraz edersiniz.

Millî Eğitim mi yapsak, Sağlık Bakanı mı olsalar diye düşünmeyin Gençlik ve Spor Bakanı yapsınlar da yerlerini bulsunlar.

Olur mu?

Bu ülkede olmaz olmaz demeyin, her şey olabilir.

Bir adım daha atalım ve diyelim ki milletvekili oldular ve 20 yaşını doldurdular askere gitme yaşı geldi çattı. Ne yapacaklar, askere mi gidecekler milletvekilliğini bırakıp?

3-5 dönem daha milletvekili seçilseler 40'lı yaşlara dayansalar ne olacak o yaştan sonra?

Artık ok yaydan çıktı 18 yaşını dolduranlar milletvekili olabilecekler de asıl hedef çok belli ki 18'lik seçmenlerden oy alabilmek.