"19 yılda aldık, 3 yılda kaybettik!"

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bali, 2016'da yaşananların ekonomik sonuçları olduğuna işaret ederek, "19 yılda geri aldığımız reytingimizi 3 yılda kaybettik." diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Adnan Bali, Uludağ Ekonomi Zirvesinde "Feragat Zamanı" konulu oturumdaki konuşmasında, 2014 yılında iki seçim birden yaşandığını, 2015 için 1 seçim öngörüldüğünü ancak sonrası 2 seçim olduğunu hatırlatarak, "Biz ikinci seçimden sonra tam hepimiz işimize gücümüze döneceğiz diye düşünüyorduk 2016 yılına girerken. Daha belirli bir gelecek bizi bekleyecek diye düşünüyorduk, ancak aynı yıl uçak hadisesi yaşandı ve yılı Rusya krizi ile kapattık." şeklinde konuştu.

Bali, jeopolitik sorunlar, terör, patlamalar, ne kadar sıra dışı olay varsa hepsinin 2016 yılının içine sığdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışarıdaki gündem zenginliği de Türkiye'yi etkiledi. Trump'un seçimi kazanması, ABD'de Fed'in faiz politikalarının nasıl olacağı gibi. Bütün bunların üstüne sanki bu tablonun eksiği darbe girişimiymiş gibi bir de o oldu. Ve maalesef bunların ekonomik sonuçları oldu. Mesela, 19 yılda geri aldığımız reytingimizi 3 yılda kaybettik. Aşağı yukarı 1994'te yatırım yapılabilir ülke notunu kaybetmiştik, 2013'te geri alabildik ve 3 yıl içinde geri kaybettik."