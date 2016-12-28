2 bin 230 hakim ve savcı tutuklandı

Adalet Bakanı Bozdağ, 2 bin 230 hakim ve savcının tutuklandığını açıkladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğiyle yapılan yazışmaya verilen 8 Eylül 2016 tarihli cevaba işaret ederek, darbe girişimi sonrası toplam 3 bin 495 hakim ve Cumhuriyet savcısının Hakimler ve Savcılar Kanununun 77. ve 81. Maddesinin birinci fıkrası gereğince 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini belirtti. Bakan Bozdağ, 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca 3 bin 219 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında meslekten çıkarma kararı verildiğini bildirdi. Adalet Bakanı, 21 Eylül 2016 tarihi itibarıyla hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 230 hakim ve Cumhuriyet savcısının tutuklu bulunduğunun anlaşıldığını belirtti.