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2 bin 501 hakim ve savcıya terfi

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2 bin 501 hakim ve savcıya terfi
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfiçalışmalarını tamamladı.

HSK İkinci Dairesi'nce tamamlanan ağustos ayı terfi çalışmalarına ilişkin sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.

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