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2 bin 540 litre, böyle gömmüşler

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2 bin 540 litre, böyle gömmüşler
İZMİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, yer altına gömülerek gizlenen akaryakıt tankı ve 2 bin 540 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova İlçesi’ndeki TIR garajında, yer altına gömülen akaryakıt tankından, kamyon ve TIR’lara yakıt satıldığı yönünde ihbar aldı. Çalışma başlatan polis operasyon düzenledi. İş makinesiyle yapılan kazıda akaryakıt tankı bulundu. Ayrıca, 2 bin 540 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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