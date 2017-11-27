2 bin 904 kez girdiği ByLock'u inkar etti

FETÖ davasında yargılanan eski Yargıtay üyesi Ali Kütük, iki telefon hattında toplam 2 bin 904 kez ByLock kullandığı yönündeki tespitleri inkar etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevinden ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Ali Kütük, hakim karşısına çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya, Kütük ve avukatı katıldı.

Yargıtay'ın tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi üyesiyken Yargıtay 1. Hukuk Dairesinde görevlendirilen Kütük, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilerek, tutuklanmıştı.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Kütük, hayatının hiçbir döneminde bu tür yapılarla irtibatının bulunmadığını öne sürdü.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde 12 yıl tetkik hakimliği yaptıktan sonra dönemin müsteşarı Ahmet Kahraman'ın desteğiyle 2011'de Yargıtay üyesi seçildiğini savunan Kütük, "Meslek hayatım boyunca yasal olmayan bir eylemin içinde bulunmadım. Eski adıyla cemaat ile hükümetin arasının açılmasından sonra 'Ya bizden ya onlardansınız' mantığı sonucu her iki kanatla da ilgim olmadığı halde fişlendiğimi düşünüyorum." iddiasında bulundu.

Aleyhinde tanık beyanında bulunan Kasım Kütük'ün akrabası olduğunu, yıllar önce ablasıyla evlenmek istemesine izin verilmediği için aleyhinde tanıklık ettiğini savunan Kütük, bu durumun kendisine sorulmasını istedi.

Kütük, ByLock kullandığı iddiasını da reddederek, hiçbir şekilde ByLock üzerinden haberleşme yapmadığını öne sürdü. Ahmet Kütük, ByLock'a ilişkin delilin MİT tarafından hukuka aykırı şekilde elde edildiğini savunarak, bu konuda bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, Kütük'e ByLock tespit tutanaklarında üzerine kayıtlı bir hat ile 852 kez, diğer hat ile 2 bin 52 kez programa giriş yaptığının belirlendiğini söyleyerek, bu konudaki savunmasını sordu.

Kütük, telefon numaralarının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak ByLock kullanmadığı iddiasını yineledi.

"MANOLYA 19" VE "AK19" İSİMLERİYLE GİRİŞ YAPMIŞ

ByLock yazışmalarında programın grup sorumlusu olarak Bank Asya'ya para yatırılması için aktif rol üstlendiği ve bunun için talimat verdiği, programa "manolya19" ve "ak19" kullanıcı adıyla giriş yaptığı şeklindeki tespitlerin hatırlatılması üzerine Kütük, bu suçlamaları da reddetti. Kütük, "ByLock'ta hiçbir şekilde kimseyle mesajlaşmam yoktur." dedi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK Üyeleri Kerim Tosun, İbrahim Okur ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in duruşmada tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 15 Ocak 2018'e bırakılmasına karar verildi.