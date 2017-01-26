2 bin futbolcuya FETÖ soruşturması

Futbolda 2008 sonrası savcılık incelemesine alındı. Habertürk'te yer alan habere göre, yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor.

Haberde yer alan ve soruşturma aşamasında olduğu belirtilen dosyalar şöyle:

Futbolcularla ilgili himmet davası var. Bu da çok geniş kapsamlı. 2 bin futbolcunun adı geçiyor. Ciddi bir rakam. Hemen belirteyim; ağırlıklı olarak alt liglerdeki futbolcuları içeriyor. (Soruşturma aşamasında)

Bir başka dosya illegal bahis ile ilgili. Yine bazı futbolcuların ve eşlerinin yasa dışı bahis bağlantıları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda hakem Deniz Ateş Bitnel'in de ifadesini aldı. (Soruşturma aşamasında)

Aralarında İsmail Demiriz, Arif Erdem, Hakan Şükür, Uğur Tütüneker'in de bulunduğu eski futbolcularla ile ilgili FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik iddianame var.

Ayrıca, Bekmezci'nin FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan eski milli futbolcu Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Ahmet Yıldırım ile de çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.



FETÖ ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvuruları bulunuyor ve bu dosyalar birleştirildi. Örneğin 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de oynanan, Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanan ve büyük olayların çıktığı Süper Final de inceleme kapsamında. Ayrıca Bursaspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan sezon da mercek altında. (Soruşturma aşamasında)

İbrahim Hacıosmanoğlu ise kasım ayında suç duyurusunda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Disiplin Kurulu eski başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu ve tam 18 hakem hakkında 'TFF'de FETÖ yapılanması' yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.