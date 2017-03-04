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2 bin kişiye iş olanağı sağlayacak

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2 bin kişiye iş olanağı sağlayacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Bilişim Vadisi'nin birinci etap inşaatı bitirildiğinde yaklaşık 2 bin nitelikli insana, iş ve istihdam sağlayacağını belirtti.

Gebze'de 3 milyon metrekareden fazla alana inşa edilecek Bilişim Vadisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, merkezin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Özlü, Bilişim Vadisi'nin etap etap faaliyete geçeceğini anlattı. Birinci etap inşaatının yüzde 98'inin tamamlandığını dile getiren Özlü, söz konusu etabı mayıs ayı gibi açacaklarını kaydetti. Bünyesinde 5 bin Ar-Ge firmasının faaliyet gösterebileceğini de anlatan Özlü, vadinin tüm etaplarının tamamlanmasının ardından yıllık 50 milyar dolar ciro elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"BİLİŞİM VADİSİ'NDE YER ALMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA ŞİRKET VAR"

Bilişim Vadisi'nde yer almak isteyen çok sayıda şirket bulunduğuna dikkati çeken Özlü, burada faaliyet göstermek isteyen firmaların acele etmesi gerektiğini söyledi. Özlü, Kocaeli'nin önemli bir sanayi bölgesi olduğuna işaret ederek, "Biz sanayimize teknoloji enjekte etmek istiyoruz. Bu bakımdan Bilişim Vadisi, sanayimize teknoloji enjekte edebileceğimiz bir bölge. Aynı zamanda Bilişim Vadisi tam Osmangazi Köprüsü'nün ayağında bulunuyor. Osmangazi Köprüsü aracılığıyla, önemli sanayi bölgelerimizden Bursa'ya da kolayca ulaşılabilecek" diye konuştu.

Merkezin Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizen Özlü, vadinin birinci etap inşaatı bitirildiğinde 2 bin kişiye, tüm etapların inşaatı tamamlandığında ve faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam sağlayacağını vurguladı.

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