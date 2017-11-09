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2 bürokrat görevden alındı

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2 bürokrat görevden alındı
Bursa'da 5 kişinin öldüğü fabrikadaki patlamayla ilgili Çalışma Bakanlığı harekete geçti. İki bürokratı görevden aldı.

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