2 canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 5 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Yakalanan kişilerden 2’sinin canlı bomba olduğu iddia edildi.

Teröristlerin Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suriye’nin Haseke kentinde PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçtiği öne sürelen 5 kişi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A.’nın Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen şahıslar ile ilgili soruşturma sürüyor.