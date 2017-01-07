Bugünkü YENİÇAĞ »

2 canlı bomba yakalandı

»
2 canlı bomba yakalandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 5 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Yakalanan kişilerden 2’sinin canlı bomba olduğu iddia edildi.

Teröristlerin Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suriye’nin Haseke kentinde PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçtiği öne sürelen 5 kişi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A.’nın Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen şahıslar ile ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
2 canlı bomba yakalandı2 canlı bomba yakalandıFırat Kalkanı’nda 1 asker şehitFırat Kalkanı’nda 1 asker şehitAntalya'yı karıştıran ses kaydında yeni gelişmeAntalya'yı karıştıran ses kaydında yeni gelişmeTakan, ABD-PKK işbirliğini böyle yazmıştıTakan, ABD-PKK işbirliğini böyle yazmıştıKahraman polisi on binler uğurladıKahraman polisi on binler uğurladıFETÖ'cü öğrencilerin sınav notunu yükseltmişFETÖ'cü öğrencilerin sınav notunu yükseltmiş5 adliye çalışanı da gözaltında5 adliye çalışanı da gözaltındaÖmer öğretmen işsiz kaldıÖmer öğretmen işsiz kaldı'Paralel yapı' listesi bana iletilmişti'Paralel yapı' listesi bana iletilmişti'İçerde' dizisinin ekibi mahsur kaldı'İçerde' dizisinin ekibi mahsur kaldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti