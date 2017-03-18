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2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

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2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde kamyonun yakıt tankının içerisine gizlenen terör örgütü PKK'ya ait 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği öne sürüldü.

Kocaeli İl ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 45 gündür süren fiziki ve teknik takip ardından bölücü terör örgütü PKK’nın piyasaya sürmeye çalıştığı ileri sürülen uyuşturucu hapları ele geçirdi. İstanbul’a götürülen kamyon takibe alınarak Gebze’de durduruldu.

Uyuşturucunun kamyonun yakıt tankında olduğu belirlendi. Yakıt tankı sökülürken, kapak açıldığında haplar olduğu poşetler görüldü. 40 milyon lira değerinde 2 milyon hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu hapların İstanbul’da eğlence yerleri ve okul önlerinde satılması planlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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