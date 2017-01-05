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2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2'nci Ordu Komutanlığı'ndaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Generallere emir veren FETÖ’cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü.
05 Ocak 2017 Perşembe 13:01
Etiketler:
2. ordu
,
darbe
,
15 temmuz
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yeni görüntü
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.