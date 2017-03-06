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2 Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

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2 Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yozgat'ta 2 vali yardımcısı FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, vali yardımcılarının soruşturmaların selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olabileceği değerlendirilen Yozgat Valiliğinde görevli Vali Yardımcıları E.E. ve D.E., haklarında yürütülen soruşturmaların selameti açısından İçişleri Bakanlığı'nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmışlardır."

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