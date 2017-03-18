2 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

Ivy Sims’in Serdar Bilgili’ye açtığı babalık davasında son karar verildi. Mahkeme çocuğun haklarının korunması için kayyum atadı.

ABD’li güzellik uzmanı Ivy Sims, işadamı Serdar Bilgili’ye babalık davası açmıştı. DNA testi isteyen Sims, çocuğuna hamile kaldıktan 2 hafta sonra Bilgili’nin başka biriyle evlendiğini öğrenince üzüldüğünü ve kürtaj olma isteğini inancı gereği kabul etmediğini belirterek bebeği doğurduğunu açıklamıştı.

Akşam'ın haberine göre Ivy, bunun üzerine 200 bin lira doğum masrafıyla kızı için aylık 10 bin dolar nafaka istemişti. İşadamı Bilgili, bebeğin kendisinden olmadığını iddia etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi, 2 yaşındaki Vaughn Elizabeth'in haklarını korunması için kayyım atanmasını istedi. Mahkeme avukat Sevinç Demir’i kayyum olarak atadı.