Bugünkü YENİÇAĞ »

20 bin lira ikramiye iddiasına açıklama geldi

»
20 bin lira ikramiye iddiasına açıklama geldi
Meclis Başkanlığı, milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir kararın bulunmadığını bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin lira verilmesi kararının kabul edildiği" yönünde haber ve paylaşımların yer aldığını anımsatıldı. 

Meclisin 1 Ekim 2017'ye kadar tatil kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, "Haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır. Böyle bir konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi manidardır." ifadesine yer verildi. 

Bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla Gazi Meclisin ve milletvekillerin saygınlığının ve kamu vicdanının zedelenmeye çalışılmasının basının doğru haber ve etik anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenildi. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bir merkez partisine şiddetle ihtiyaç varBir merkez partisine şiddetle ihtiyaç var20 bin lira ikramiye iddiasına açıklama geldi20 bin lira ikramiye iddiasına açıklama geldiİspanya'daki saldırının şüphelisi öldürüldüİspanya'daki saldırının şüphelisi öldürüldüLevent Gök: "Erdoğan'ı herhalde danışmanları uyarmıyor!"Levent Gök: "Erdoğan'ı herhalde danışmanları uyarmıyor!"Kürt lider Bapir: İç savaş çıkabilirKürt lider Bapir: İç savaş çıkabilirEski AKP'li Bakan Dinçer: "AK Parti'nin toplumla kurduğu bağ zayıfladı..."Eski AKP'li Bakan Dinçer: "AK Parti'nin toplumla kurduğu bağ zayıfladı..."CHP'den Adalet Kurultayı açıklamasıCHP'den Adalet Kurultayı açıklamasıKılıçdaroğlu: "Ben her şeye hazırlıklıyım"Kılıçdaroğlu: "Ben her şeye hazırlıklıyım"Özhaseki: Ülkenin altı oynak, üstünde oynaklıklar olduğu gibiÖzhaseki: Ülkenin altı oynak, üstünde oynaklıklar olduğu gibiTürkiye'yi 'işgal edecek değiller' ya...Türkiye'yi 'işgal edecek değiller' ya...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti