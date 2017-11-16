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20 ton domates Rusya'ya ulaştı

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20 ton domates Rusya'ya ulaştı
Rusya'nın Türkiye'ye neredeyse 2 yıldır uyguladığı domates yasağının kaldırılmasının ardından Türkiye'de üretilen domatesleri taşıyan ilk TIR, Rusya'ya ulaştı.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un Buryansk ve Smolensk bölgelerinden sorumlu ofisinden Sputnik'e demeç veren bir yetkili, "Domates ihracatı izni verilen 3 Türk şirketinden birinin ürettiği 20 ton domatesin bulunduğu TIR bugün geldi" dedi.

TIR'da bulunan domateslerin standart kontrollerinin yapıldığını belirten yetkili, "Ürünlerden örnekler alındı. Belgeler ve ürünlerin belgelerle uyumu inceleniyor" diye devam etti.

UÇAK KRİZİNİN ARDINDAN ALIMI YASAKLANAN BİR DİZİ TARIM ÜRÜNÜ ARASINDAYDI

Domates, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Rusya'nın Türkiye'den almayı durdurduğu bir dizi tarım ürünü arasındaydı.

Bu yasaklar ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından aşamalı olarak kaldırılsa da Türkiye'den domates alımına yönelik ambargo, kredi alan yerli Rus üreticilerin zarara uğramaması için bir süre daha devam ettirilmişti.

Türkiye'ye yönelik domates yasağı 1 Kasım'da son buldu. Önceden Türk domates üreticileri için en büyük pazar olan Rusya, Türkiye'den 4 şirketin Rusya'ya 50.000 ton domates ihraç etmesine izin verdi.

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