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20 yıldır değişmeyen aile içi sorunlar

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20 yıldır değişmeyen aile içi sorunlar
Televizyon tarhimizin en önemli işlerinden biri kuşkusuz “Çocuklar Duymasın” dizisidir. Ulaştığı büyük izlenme oranları bir yana, üzerine “Siyaset Meydanı” gibi bir programda sosyolojik tartışma açılacak kadar hayatımıza işlemiştir.

Peki, ne vardı, bu dizide? Herkesin evinin içinde geçen diyaloglar, ebeveynlerle çocuklar ve tabii
eşler arasındaki sorunlar, iş yerinde yaşananlar vb. Karakterlerin hepsi çevremizdendi. Kendimiz yaşadığında ciddi sonuçlara yol açabilen konuları, ekranda bir mizah unsuru olarak görebiliyorduk. Sürekli mesajlar vardı, ama bunları dayatmıyor, klişe tabiriyle güldürürken düşündürüyordu. Malzeme bu olunca, ilgi de hiç bitmedi. Dizinin tekrarları farklı kanallarda onlarca kez yayınlandı. Şu anda bile 360 kanalı, yayın akışının önemli bir bölümünü bu tekrarlara ayırmış durumda. Görüyoruz ki, çocuklar büyüdü, ama sorunlar azalmadı, her şey “aynı bizim evdeki gibi” hâlâ.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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