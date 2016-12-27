Zenginlerin fakirlik belgesi istemesini protesto eden Ankara Keçiören 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, bu nedenle de 200 bin dolar bozdurana fakirlik belgesi vereceğini söyledi.

Erdoğan’ın “Dolarlarınızı bozdurun” çağrısına tepki gösteren Ankara Keçiören 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar’dan alternatif kampanyayla yanıt geldi. Yoksullarda zaten dolar olmadığını, zenginlerin de fakirlik belgesi almak için başvuru kuyruğuna girdiğini belirten Gölpınar, “200 bin doları bozdurup belgesini getir, fakirlik belgesini götür” sloganıyla kampanya başlattı.

Erdoğan’ın Saray’da düzenlediği muhtarlar toplantısına ilçe kaymakamı tarafından davet iletilen ancak ‘ret’ yanıtı veren Gölpınar, gerekçesini ise şöyle anlattı:

“Kaymakam sorduğunda gitmeyeceğimi söyledim. Cumhurbaşkanı, muhtarlarla ilgili tek bir kelime söylemiyor. Parti başkanı gibi, grup toplantısı yapar gibi, konuşma yapıyor. Muhtarları da bir araç gibi kullanıyor. Muhtarlar muhbir gibi kullanılmak istiyor ama en acı tarafı da konuşmaları alkışlayan muhtarlar. Muhtarların bütün yetkileri AKP döneminde ellerinden alındı.”