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200 milyon dolarlık devir teslim töreni

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200 milyon dolarlık devir teslim töreni
ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, Kongrenin bahçesindeki yemin töreninin ardından, Obama'dan görevi devralacak. 900 bine yakın kişinin takip edeceği etkinliklerin maliyetinin 200 milyon doları aşması bekleniyor.

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, bugün Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.

8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın görevi devralacağı tören için başkent Washington'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken Trump'ın konuşmasını yapacağı sahnedeki titiz çalışmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldığı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda aracın farklı mekanlara konuşlandırıldığı görüldü. Yetkililer, yarın sabah 06.00'da güvenlik kapılarının açılacağını ve binlerce insanın alana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturacağını ifade etti.

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