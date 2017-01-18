Bugünkü YENİÇAĞ »

200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak

»
200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak
ABD'de 8 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, 200 yıldır ABD Kongresinde düzenlenen geleneksel yemin töreniyle Beyaz Saray'ı Barack Obama'dan devralacak.

ABD'de 8 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, 200 yıldır ABD Kongresinde düzenlenen geleneksel yemin töreniyle Beyaz Saray'ı Barack Obama'dan devralacak.

Donald Trump için düzenlenecek yemin töreni için haftalardır yoğun çalışmalar yapılıyor. Maliyetinin 200 milyon doları bulacağı tahmin edilen 3 günlük devir teslim törenine, görevini devredecek Obama ve ailesi başta olmak üzere ABD'nin sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılacak.

ABD Kongre binasının bahçesinde düzenlenecek törene 900 bine yakın Amerikalının katılması bekleniyor.

Trump'ın 45'inci ABD Başkanı olarak yönetimi devralacağı tören, 1789'da ülkenin ilk başkanı George Washington'ın New York'ta yemin etmesinden bu yana küçük değişikliklerle her başkan için düzenleniyor.

3 günlük tören ve kutlamalar

Töreninin yapılacağı 20 Ocak'tan bir gün önce Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Mezarlıktaki merasimin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda Trump'ın seçim sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser başlayacak. Konserde bando takımlarının yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down gibi şarkıcı ve gruplar sahne alacak. Donald Trump ve Mike Pence buradaki kutlamalara katılan Amerikalılara hitap edecek.

Trump ve ailesi, 20 Ocak'ta güne Beyaz Saray'a giderek başlayacak. Obama ailesine katılacak olan Trump ve ailesi, Beyaz Saray'da halef ve selef olarak bir araya gelecek.

Trump ve Obama, kısa bir görüşmenin ardından aileleriyle Beyaz Saray yakınındaki bir kiliseye giderek kısa bir dini törene katılacak. Trump ve Obama, bunun ardından yemin töreni için ABD Kongresine geçecek.

45. Başkan olarak görevine başlayacak

Trump, 20 Ocak öğle saatlerinde ABD Yüksek Mahkemesinin başyargıcı John Roberts'ın önünde yemin edecek.

21 Ocak'ta ise Washington Ulusal Katedrali'nde 1933'ten bu yana yapılan dini merasim düzenlenecek. Katedraldeki dini merasim sonrasında Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te 45. Başkan olarak görevine başlayacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacakIŞİD'e yönelik Ortaköy operasyonu!IŞİD'e yönelik Ortaköy operasyonu!Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildiSaldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi"Ben burdayım" mesajı!"Ben burdayım" mesajı!Mehmet Aslan serbest bırakıldıMehmet Aslan serbest bırakıldı3 milyon dolarlık fidye operasyonu!3 milyon dolarlık fidye operasyonu!İlaç fiyatları yüzde 10,6 artacakİlaç fiyatları yüzde 10,6 artacakTürkiye-Katar ortaklığını dünyaya kabul ettirelimTürkiye-Katar ortaklığını dünyaya kabul ettirelim'Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir''Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir'Merakla başladı üretici olduMerakla başladı üretici oldu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti