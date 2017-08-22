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2010 Dünya Kupası'nda doping iddiası

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2010 Dünya Kupası'nda doping iddiası
Doping kullanan atletlerin, yüzücü ve bisikletçilerin yasaklı madde kullandıklarını sporcuların ilgili federasyonlarının arşivlerine ulaşarak açıklayan Rus hacker grubu Fancy Bears, bu sefer 2010 Dünya Kupası'nda doping yapan futbolcuları ele aldı.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda aralarında Türkiye Süper Ligi'nde de forma giyen Dirk Kuyt ve Mario Gomez gibi isimlerin de olduğu 25 futbolcunun TAK (Tedavi Amaçlı Kullanım) yoluyla yasak madde aldığı açıklandı. 2015'te 150, 2016'da 200 futbolcunun dopingle yakalandığı iddia ediliyor.

Grubun iddiasına göre 2010 Dünya Kupası sırasında 25 futbolcu TAK yoluyla yasak maddeler kullandı. Bunlar arasında Carlos Tevez, Juan Sebastian Veron, Dirk Kuyt, Mario Gomez ve Dirk Heinze gibi isimler var.

Yayınlanan belgelere göre, 2010 Dünya Kupası'nda Arjantin'in 5, Almanya'nın 4 futbolcusu TAK yoluyla ilaç kullandı. Listede İtalya, Cezayir, Şili, Fildişi Sahili, Yunanistan, Yeni Zelanda, Slovakya, Slovenya ve ABD de bulunuyor. Tevez, Veron, Gabriel Heinze ve Samuel Walter, bir steroid olan "betamethasone" kullandı.

Diego Milito ise 'salbutamol', 'budesonide' ve 'betametasone' dışında astım tedavisi için 'formoterol' aldı.

Gomez de atım tedavisi amacıyla 'salbutamol' kullandı. Kuyt, ise diş kökü tedavisi için bir 'corticosteroid' olan 'dexamethasone' aldı.

İtalya'da Vicenzo Iaquinta 'betamethasone', Mauro Camoranesi 'triamcinolone' ve 'xylocaine' aldı.

Fancy Bears, WADA belgelerine göre 2015'te 150, 2016'da 200 futbolcunun doping yaptığını açıkladı. 2015'teki 150 pozitif sonuçtan dördünün İngiltere'de gerçekleştiği, bunların üçünün kokain kullanımı, birinin de ecstasy kaynaklı olduğu açıklandı.

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