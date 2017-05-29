2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!

Ankara'da 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 56 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

HIRSIZLIKTAN FETÖ ÇIKMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi.

FETÖ'nün bazı sınavların sorularını çaldığını ifade eden Veli Y, şunları kaydetmişti:

"Komiser yardımcılığı sınavından önce olay yeri inceleme abisi bana 150 soru getirdi, bunlara çalışmamı söyledi. 40-50 sorunun çıktığını gördüm sınavda. 1000 puanın üstünde puan alarak geçtim sınavı. Komiserlik sınavında da sorular verildi bana, sınavı kazandım, sonra kurs bitince 2010-2014 arası Bingöl'e tayinim çıktı. 2014'te tekrar Bursa'ya tayin oldum. Fatih isimli bir öğretmenin adına plaka alındı Nilüfer Trafik Tescil'den 2010'da, bu plakaları cemaat üyesi Halil'in aldığı sıfır arabaya taktık."