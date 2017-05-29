Bugünkü YENİÇAĞ »

2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!

»
2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!
Ankara'da 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 56 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

HIRSIZLIKTAN FETÖ ÇIKMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi.

FETÖ'nün bazı sınavların sorularını çaldığını ifade eden Veli Y, şunları kaydetmişti:

"Komiser yardımcılığı sınavından önce olay yeri inceleme abisi bana 150 soru getirdi, bunlara çalışmamı söyledi. 40-50 sorunun çıktığını gördüm sınavda. 1000 puanın üstünde puan alarak geçtim sınavı. Komiserlik sınavında da sorular verildi bana, sınavı kazandım, sonra kurs bitince 2010-2014 arası Bingöl'e tayinim çıktı. 2014'te tekrar Bursa'ya tayin oldum. Fatih isimli bir öğretmenin adına plaka alındı Nilüfer Trafik Tescil'den 2010'da, bu plakaları cemaat üyesi Halil'in aldığı sıfır arabaya taktık."

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Acil serviste silahlı saldırıAcil serviste silahlı saldırıSuriyeliler kimlik için birbirleriyle yarıştıSuriyeliler kimlik için birbirleriyle yarıştıMedya Arkası (29.05.2017)Medya Arkası (29.05.2017)Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!"Hocaların aldığı paralar caiz mi?""Hocaların aldığı paralar caiz mi?"2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!Atatürk ve İnönü adları stadyumlara iade edilsinAtatürk ve İnönü adları stadyumlara iade edilsin‘Ambulansta’ boşandılar‘Ambulansta’ boşandılarAraç muayenesinde plaka düzenlemsiAraç muayenesinde plaka düzenlemsiBardakoğlu: "Kendi yanlışlarımıza fetva verir olduk"Bardakoğlu: "Kendi yanlışlarımıza fetva verir olduk"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti