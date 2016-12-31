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2016 Meclis şampiyonu CHP

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2016 Meclis şampiyonu CHP
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 2016 yılı içerisinde düzenlediği basın toplantılarında ilk sırayı 580 toplantı sayısı ile CHP aldı.

Yoğun bir yılın geride kaldığı TBMM'de özellikle muhalefet milletvekilleri Genel Kurul ya da komisyon çalışmalarındaki konuşmalarının yanında, seslerini duyurabilmek için sık sık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, CHP, gündeme ilişkin 580 toplantı düzenleyerek en fazla açıklama yapan parti olurken, CHP'yi 143 toplantı ile HDP, 133 toplantı ile MHP takip etti. En az toplantı iktidar partisinden geldi. AK Partililer 111 toplantı düzenledi.

Grup toplantılarında da CHP ön sırada

Meclis'te en fazla grup toplantısı yapan parti CHP oldu. Anamuhalefet partisi, yıl içerisinde 38 defa partisinin grubunu toplarken, CHP'yi 36 kez grup toplantısı yapan HDP izledi. MHP'nin 34 defa grup toplantısı yaptığı 2016 yılında iktidar partisi 30 kez grup toplantısı gerçekleştirdi.

Kepenek ile toplantı yaptı

Milletvekilleri, basın toplantılarına daha fazla dikkati çekebilmek amacıyla, renkli görüntüler de oluşturdu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısına üzerinde "çoban kepeneği" ile geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çobanlık konusundaki ifadelerine değinen Sarıbal, kendisi dahil bütün aile fertlerinin ve akrabalarının, lise sona kadar çobanlık yaptığını söyledi. Sarıbal, "Bizim Anadolu çobanlık öykümüzle Cumhurbaşkanının çobanlık öyküsü arasında farklar var." diyerek eleştirilerde bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Asgari ücret hesaplamasını simit ve çay üzerinden yapan Demirtaş, açıklamaları sonrasında toplantıyı izleyen gazetecilere simit ve krem peynir ikram etti.

Trafik güvenliği konusunda yaşanan sorunların çözümü noktasında alınan kararlar, iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri tarafından da desteklendi. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da katılımıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sürücü eğitimi konusunda farkındalık yaratmak adına gerçekleştirilen ortak çalışma hakkında bilgilendirmede bulundu.

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