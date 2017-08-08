2016 vergi rekortmenleri açıklandı

Maliye, 2016 yılına ilişkin kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini dün yayınladı. Kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk sırasında isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum yer alırken Ali Ağaoğlu o listesinde yer almadı.

Hürriyet'in haberine göre, Maliye Bakanlığı rekortmenler listesini sessiz sedasız Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) istatistikler bölümünde yayımladı. 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk sırasında ise isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum yer aldı. Kurumlar vergisi rekortmeninin ne kadar vergi ödediği, hangi vergi dairesine bağlı olduğu gibi bilgiler de yer almadı. Kurumlar vergisinde ikinci sırada 1.8 milyar lira ile Ziraat Bankası, üçüncü sırada ise 1.6 milyar lira ile Merkez Bankası yer aldı. Gelir vergisinde ise Semahat Sevim Arsel geçen yıl olduğu gibi rekortmen oldu. İkinci sırada Rahmi Koç, üçüncü sırada Şarık Tara, dördüncü sırada Suna Kıraç geldi. 5, 6, 7 ve 8 ismini açıklamazken, 9. sırada Ömer Koç yer alırken, gelir vergisi rekortmenleri arasında da 53 kişi isminin gizli kalmasını istedi.

Vergi rekortmenleri son yıllarda mart ve nisan ayında bir önceki yılın vergi beyanları yapıldıktan sonra birlikte açıklanıyor. Gelir ve kurumlar vergisinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef Maliye Bakanlığı tarafından bir basın açıklamasıyla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr adresinde yer alan istatistikler başlığı altında sıralanıyor. 2016 yılında vergi beyanında bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadan listede yerlerini aldı. 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi listesinde birinci sırada ismini açıklamayan bir kurum yer aldı. 2015 yılında ilk 20’de yer alan şirketlerin tamamı bu yıl ki listede de yer aldı.

27 KURUM AÇIKLAMADI

2015 yılına ilişkin listenin ilk 30’da yer alan ERG İnşaat, Koç Holding ve Cengiz İnşaat ise bu yıl kurumlar vergisi ilk 100 rekortmeni içinde gözükmedi. İsmini açıklamayan ilk sıradaki rekortmen kurum ya geçen yıl da listede yer alan ancak bu sene isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum ya da yeni bir kurum. Maliye Bakanlığı listeleri açıklamadan önce mükellleflere isminin açıklanmasını isteyip istemediğini soruyor. Eğer mükellef açıklamak istemezse listede gözükmüyor. Kurumlar vergisi rekortmenler listesinde geçen yıl 22 kurum isminin gizli kalmasını istemişti. Sayı bu yıl 27’ye çıktı.

BANKALAR İLK 10'DA

2016 yılının kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk 10 sırasında bankalar yer aldı. İsmini açıklamayan rekortmenin ardından Ziraat Bankası 2., Merkez Bankası 3. olurken, sıralama; Garanti, Akbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbankası şeklinde gerçekleşti. 10. sırada ise Elektrik Üretim AŞ geldi. Geçen yıl 5. sırada yer alan Turkcell 2016 yılı listesinde 48’nci sıraya gerilerken, geçen yıl 11. sırada olan Türk Telekom da bu yıl 13. sıraya geriledi.

Gelir vergisi rekortmenler listesinde ilk dört değişmedi. Geçen yıl 45.2 milyon lira ile gelir vergisi rekortmeni olan Semahat Sevim Arsel bu 46.9 milyon lira ilk sırada, geçen yıl 44.3 milyon lira 2. olan Rahmi Koç bu yıl 45.2 milyon lira ile yine 2. ve geçen yıl 35.8 milyon lira ile 3. sırada yer alan Şarık Tara da bu yıl 33.5 milyon lira ile 3. oldu. 4. sırada Suna Kıraç, 9. sırada da Ömer Koç geldi. 15. sırada Ferit Şahenk yer alırken, 16. sırada Ergenekon’un bazı sanıklarının avukatlığını yapan Hasan Fehmi Demir listeye girdi. Hasan Fehmi Demir ‘hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri’ ile 16.3 milyon liralık vergi beyan etti.

ACUN VE CEM YILMAZ

Geçen yıl rekortmenler listesinde 4.2 milyon liralık vergi ile 70. sırada olan Ali Ağaoğlu bu yıl listede görülmedi. Listede yer almayan mükellefler isminin gizli kalmasını da istemiş olabiliyor. Geçen yıl 7.6 milyon liralık gelir vergisi ile 25. sırada yer alan Acun Ilıcalı bu yıl 7.2 milyon lira ile 38. sıraya geriledi. 5.2 milyon lira ile 42. sırada olan Cem Yılmaz ise bu yıl 4.7 milyon lira ile 89. sırada yerini aldı.