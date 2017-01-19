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2016'da 1,5 milyon kişi ziyaret etti

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2016'da 1,5 milyon kişi ziyaret etti
Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi’ni geçen yıl 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi’ni geçen yıl 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye’nin her zaman bir çekim gücü olduğunu söyledi.

Son zamanlarda ziyaretçi sayısının pek çok etkene bağlı olarak arttığını belirten Hacıoğlu, "Öncelikle Selimiye ve Edirne tanıtımları ve Selimiye'nin UNESCO listesine kabulü sonrası Selimiye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor” dedi.

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Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye’nin her zaman bir çekim gücü olduğunu söyledi.

Son zamanlarda ziyaretçi sayısının pek çok etkene bağlı olarak arttığını belirten Hacıoğlu, "Öncelikle Selimiye ve Edirne tanıtımları ve Selimiye'nin UNESCO listesine kabulü sonrası Selimiye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor” dedi.

Hacıoğlu, mimarinin zirve yapısını, taşın bir deha elinde nasıl bir şahesere dönüştüğünü dünyanın her yanında yaşayan insanların görmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Selimiye'yi inanç turizmi kapsamında Türkiye'den ziyaret edenler yanında Hindistan'dan, Japonya'dan, Çin'den insanlar bu muhteşem eseri ziyaret etmek için kente geliyor. Geçen yıl 1,5 milyon kişi Selimiye'yi ziyaret etti. Kendisini Mar-u natuvan (güçsüz karınca) olarak niteleyen Mimar Koca Sinan'ın bu eser Osmanlı'nın zirve eseridir. Bu zirvenin ötesi yoktur. Hiç kimse iddia edemez ki bir eserle bir şehir bu kadar başka bir yerde özdeşleşsin. Edirne, Selimiye'dir, Selimiye Edirne..."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nde başlanacak restorasyon çalışmaları sırasında caminin hem ibadete hem ziyarete açık olacağına işaret etti.

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