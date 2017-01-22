2017 AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2017 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın, sonuçların artık bir hafta sonra açıklanacağını söylemesinin ardından gözler bugüne çevrilmiş durumda.

Gözler 2017 AÖF sonuçlarına çevrilmiş durumdayken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dor. Naci Gündoğan açık uçlu sorular üzerine öğrencilere önemli bilgiler verdi. Sınav sonuçların artık bir hafta içerisinde açıklanabildiğini söyleyen Gündoğan, YÖK'ün hazırladığı "açık uçu ve kısa cevaplı soruların" Açıköğretim sınavlarında da bahar dönemindeki sınavlarda uygulanacağını açıkladı. Gündoğan bahar döneminde Türk Dili ve Edebiyatı (Çağdaş Türk Romanı), Felsefe (Çağdaş Felsefe), Tarih (Hukuk Tarihi) programlarda kısa cevaplı ve açık uçlu soruların sorulacağını söyledi: 2 kısa cevaplu soru, 1 açık uçlu soru. Tam metin aşağıdaki linkte vardır.

Fakülte önceki günlerde sınav sorularını E-Kampüs sitesinde yayınlamıştı.

Final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fakülte sınavları olduktan sonra ilk 15 gün içinde açıklamamaktadır. Sonuçlar için en erken tarih 30 Ocak 2016.

Sonuçlara itiraz nasıl gerçekleşir?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından "5 gün" içerisinde Açıköğretim Fakültesi'ne dilekçe yazabilir. Dilekçe iki yoldan yazılabilir

1) Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine

2) Mail yolundan itiraz dilekçesi yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine

Dilekçe adresi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir".

Dilekçede "Ad, soyad, adres, cep telefonu numarası, T.C. Kimlik numarası" olması zorunludur.

14 - 15 Ocak'ta Türkiye'de hava durumu nasıl olacak?

Haftaiçi kar yağışı etkisini gösterirken, cuma günündende sonra kar etkisini azaltıyor, hava sıcaklığı artıyor. Birçok ilde hava güneşli ve açık olacak.

Final sınavları ne zaman başlıyor? Uyulacak kurallar nelerdir?

Sonbaharda Fakülte, sınav takvimini yayımlamıştı. Vize sınavları 26 ve 27 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşmişti. Finaller ise 14 ve 15 Ocak 2017’de yapılacak. Bahar vize sınavları 15 ve 16 Mayıs 2017’de; Bahar finalleri sınavı ise 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Öğrenci sınava girdikten ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavdan çıkamaz. Öğrenci son 5 dakika önce çıkarsa, sınava alınmayacaktır.

Sınavlarda hesap makinesi kullanma izni vardır. İzni olmayan hesap makinesi “alfabetik tuş takımı” olanlarıdır.

Sınav zamanında öğrencinin yanında; cep telefonu, bilgisayar, notebook, tablet, kamera, telsiz, iletişim cihazları, defter, kitap, kağıt kesinlikle olmayacaktır. Silah veya benzeri materyallerle sınava kesinlikle girilmeyecektir. Silah ruhsatlı olsa dahi öğrenci sınava alınmayacaktır.

Sınavda kopya çekmek, sınav görevlileriyle konuşmak yasaktır. Aynı yasak sınav görevlileri içinde geçerlidir. Sınav görevlisi öğrencinin yerini değiştirme hakkına sahiptir.

Önemli: Sınav zamanında cevap kağıdı üzerine test grubu muhakkak kodlanması gerekmektedir. Kodlanmayan cevap kağıdı geçersiz sayılacaktır.

Tek ders sınavı sona erdi: Üç ders sınavı dönemi başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Sisteme kayıtlı olan 1.5 milyon öğrenciye müjdeli haber verdi. Gündoğan “Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldı” dedi. Ve uyardı: Bu sistem tüm uygulamalarda geçerli değildir!

Üç ders sınavından kimler yararlanamıyor?

Öğrenci üç dersten DZ, YZ notu almışsa, o öğrenci üç ders sınavından yararlanamıyor.

Öğrenci uygulamalı derslerde de bu sistemden yararlanamıyor. Uygulamalı dersler: Laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri olan dersler)

Önemli not: Yeni sınav sisteminden yararlanılması için o öğrencinin o derslerle ilgili kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yeni sınav sistemi (Güncelleme)

Yüksek Öğretim Kurumu yeni sistem doğrultusunda 4 yanlış bir doğruyu eksiltecek. Bu sistem ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kullanılmaktadır. Aynı sistem artık Açıköğretim’de okuyan öğrencielr için de geçerli olacaktır. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, YÖK’in AÖF’te bir standart oluşturmak istediğini söyledi. Gündoğan, 2016 yılından itibaren bu sistem, usul ve esaslara göre yapılacağını, 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceğini ve ona göre sonuçların açıklanacağını dile getirdi. Bu sistemi sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde olacağını söyledi.

Her yanlış cevapta kaç puan gidecek?

Bu sistem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürürken, 0.25 puan sistemi geliyor. Tek soruyu yanlış yapan öğrenci 0.25 puan doğru hanesinden düşecek.