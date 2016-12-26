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2017 asgari ücret ne zaman belli olacak?

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2017 asgari ücret ne zaman belli olacak?
2017 asgari ücret rakamı henüz netleşmedi. Üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık'ta bir araya gelecek. Bu toplantıda rakamın netleşmesi bekleniyor.

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.

DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

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