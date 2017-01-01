2017 'de hukuk, vicdan, huzur...

Merhaba yeni yıl...

Her şeye rağmen hoş geldin demeli sana...

Umut belki senin içindedir;

henüz çevrilmemiş yapraklarında takvimin,

basılmamış gazetelerinde,

duyulmamış haberlerindedir...

***

Umut belki;

kırıp tükenmişliğin bütün zincirini,

umutsuzluğun, parasızlığın, çaresizliğin,

zincirlerini kırıp,

en saf, en inanmış, en sahici insanların

siyasete gireceği günlerindedir...

Umut,

bu ülkeden kazanan, zengin olan,

varlığını, yaşamını, Atatürk Türkiyesi'ne borçlu olan insanların

memleketi ve kurtarıcıyı vefa ile hatırlayacağı anlardadır.

Umut;

tüm siyaset esnaflarına, tüm delege hesaplarına,

sözde seçim tiyatrosuna bayrak açıp;

yıllarca laf üretip iş yapmamış,

bir komşusunun kapısını çalıp memleketi anlatmamış,

partilerin kapılarında, masalarında, odalarında

rutubet kokan siyaset mavraları ile yarışmış,

bayatlığı tecrübe diye satan siyaset eskilerinin,

milletin yakasından düşeceği günlerindedir belki...

***

2017...

Kahraman ordumuzun, peygamber ocağının

insanlığın en aşağılık sömürü düzenine karşı,

en barbar katillerini silip süpürdüğü,

Türkiye'nin güvenliğini, hem içerıde hem sınırlarında sağladığı yıl olsun.

2017...

Hukukun bir kişinin oyuncağı olmadığı,

hukuk insanlarının göğsünde adalet ve vicdan duygusunun yeşerdiği,

Kadri Gürsel'in, Hüsnü Mahalli'nin, Ahmet Şık'ın...

Yazı ve düşünceleri nedeniyle hapis yatan çok sayıda meslektaşımızın,

olması gerektikleri yere, yuvalarına, evlerine döndükleri bir yıl olsun...

***

Yalnızca dilemekle olmayacağı ortada,

korkmadan yazmaya, konuşmaya devam etmeliyiz...

Yeni yıl, gerçeğin peşindeki mücadelemizin

büyüyerek katlandığı bir yıl olacak...

Zor bir yıl... ama çok şeye gebe;

Toplum gündem bombardımanı ile yorulacak,

mesaj yağmuru; yeni anayasa ve hukuk devletinin sonu!

2017,

Türkiye'nin tek adama teslim edildiği bir yıl mı olacak,

Adalet, huzur ve özgürlüğün yılı mı?

Atatürk Türkiyesi mi? Karşı devrim mi?

Geçen yılın büyük acıları göğsümüzde ağırlık;

sözde eğitim yuvalarında çocuk tecavüzleri,

ihmal ve kayırmanın yaktığı çocuklarımız...

terör, terör, terör...

Bu nedenle 2017,

her şeyden çok kucaklaşmanın,

kederde ve sevinçte ortaklığın yılı olmalı.

Ayrışmaya karşı bütünlüğün,

nefrete karşı sevginin, kardeşliğin, barışın yılı...

2017'de korkular sizi mahkûm etmesin,

Umut özgürlüğümüzdür.