2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2017 YGS sonuçları konusunda kendi takviminde ilk defa bilgi verdi, sınav takvimi içerisine sonuçların açıklanacağı tarihi yazdı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi YGS sınav sonuçları konusunda öğrencileri bilgilendirirken, hem sonuçlara dair hem de LYS sınavına dair önemki bilgiler verdi. LYS sınavına girmek isteyen öğrenciler sınavdan en az 180 puan alması gerekmektedir. Baraj puanı haber içeriğimizde yer alırken, sonuçların açıklanacağı tarih ise: 28 Mart 2017 (8 gün sonra) tarihinde açıklanacaktır. Kurum sonuçların geç açıklaması durumunda kendi sitesinden gerekli açıklamayı yapacaktır. Sınava giremeyen öğrenciler için üzücü haberi kurumun başkanı Prof. Dr. Ömer Demir verdi. Demir, sınav saati uygulamasını hem kılavuzda hem de sınav giriş belgesi almadan önce öğrencilere hatırlatıldığını söyledi. Kurala uyulması gerektiğini söyleyen Demir, üzgün olduğunu açıkladı. Aşağıda sınav soruları (eksiksiz) bulunmaktadır. Sınav soruları fotoğraflı olarak hiçbir yerde paylaşılamaz.

Baraj puanlarını geçmek için toplam kaç net yapılması gerekiyor?

Öğrenciler 160 soruda 20 net yaptıklarında alacakları puan 150 oluyor. 150 puanla Açık Öğretim Fakültesi bölümlerine girebilirken, LYS sınavına giremiyor. LYS sınavına girebilmek için sınava giren öğrenciler en az 32 net yapması gerekmektedir. 32 net yapan öğrencinin puanı 180 olmaktadır.

Okul birincileri dikkat: Bir kez uygulanır!

Kurum, okul birincileri olan öğrencileri “ek puan” konusunda uyarıyor. Sınava giren okul birincileri, ek puan alabiliyorlar. Ek puan sadece ilk sınav için geçerlidir. Sonraki sınavlarda ek puan uygulaması olmayacaktır.

2017 LYS sınavı ne zaman sorusuna kurum tarihlerle cevap veriyor

Başvuruları 4 Nisan 2017 tarihinde başlıyor, 17 Nisan 2017 saat 23:59’da sona eriyor. Sınav ücreti ise 40 lira olarak belirlenmiştir. Sınav ücretinin ödeneceği son tarih ise 18 Nisan 2017. Sınav 10 Haziran 2017 tarihinde başlıyor, 18 Haziran 2017 tarihinde sonra eriyor. Takvim aşağıda yer almaktadır:

09:45 uygulaması LYS içinde geçerli midir?

Evet, bu saat uygulaması tüm sınavlar için geçerli olacaktır.

LYS sınavında açık uçlu soru sorulacak mı? Hangi sorularda kaç tane kısa cevaplı soru olacak?

ÖSYS kılavuzunda kurum bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlattı. Kısa cevaplı sorular LYS sorularında olacak. Peki hangi derslerde? 11 Haziran’da yapılacak Matematik sınavında 80 soru sorulacaktır. 80 sorudan 3 soru kısa cevaplı soru olacaktır. 17 Haziran’da yapılacak olan FEN BİLİMLERİ sınavında toplam 30 soru sorulacaktır. 30 sorudan sadece bir tane kısa cevaplı soru olacaktır. 18 Haziran’da yapılacak olan Edebiyat Coğrafya sınavında toplam 80 soru sorulacaktır. Türk Dili ve Edebiyatlı sınavında 2, Coğrafyadan 1 tane kısa cevaplı soru olacaktır. 10 Haziran’da yapılacak olan Sosyal Bilimler Sınavında ise Tarih ve Coğrafyadan 1, Felsefe Grubu ile Din Kültürü Ahlak Bilgisi sorularında 1 tane sorulacaktır. 17 Haziran’da yapılacak Yabancı Dil Sınavında ise toplam 3 kısa cevaplı soru sorulacaktır.

Önemli not: Kısa cevaplı sorularda, dört yanlış bir doğruyu silen uygulama olmayacaktır.

Sınava hazırlanırken: Başarmanın yolu "düzen"den geçer

Eğitim uzmanları sınava girecek olan öğrenciler için "düzen" uyarısında bulundu. Öğrencilerin ders çalışma düzeni, sosyal aktivite düzeni, yemek düzeni ve yatma düzeni olmalarını gerektiğini söyleyen uzmanlar, inanma kelimesinin altını da çiziyor. Uzmanlar, inanmadan saatlerde çalışılan dersten başarılı olamadıklarını, başaracaklarını inandığı taktirde "düzenli" bir şekilde çalışmanın daha faydalı olacaklarını söylediler.