2017'de hangi cezalara zam gelecek?

Trafik cezaları 2017 yılında, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlanacak. En düşük ceza 75, en yüksek ceza 14 bin 908 TL olacak.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden yeniden değerleme oranının yüzde 3,83 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

EN DÜŞÜK CEZA 75 TL, EN YÜKSEK CEZA 14 BİN 908 TL

2017 yılında en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere verilen 75 lira olarak kesilecek.

En yüksek ceza 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler"e uygulanacak.

* Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak.

* "Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.

SAHTE PLAKAYA 5 BİN 191 TL CEZA

* Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkaranlar 2017'de 876 lira ceza ödeyecek.

* Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 427 lira ceza verilecek.

* Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 92 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar bin 763 lira ceza ödeyecek.

* Aracına sahte plaka takan kişilere verilen 5 bin liralık para cezası, 5 bin 191 liraya yükselecek.

* Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlar, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullananlar 206 lira para cezasına çarptırılacak.

* Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 427 lira para cezası verilecek.

Bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 6 bin 660 lira para cezası uygulanacak.

EHLİYETSİZ TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI 1763 TL

* Araçlarının muayene süresini geçirenlere 95 lira ceza verilecek.

* 2017'de muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658 ve üçüncüsünde 23 bin 318 lira para cezası ödeyecek.

* Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası bin 763 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 206 lira ceza kesilecek.

* Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 95'er lira ceza verilecek.

ARAÇTAN ÇÖP ATANA 95 TL CEZA

* Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanana 95 lira para cezası uygulanacak.

* Trafik işaretçilerine uymayanlar 206, trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 95 lira ile cezalandırılacak.

* Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde 876 lira, ikincisinde bin 98 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında bin 763 lira para cezası uygulanacak.

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2 bin 507 lira para cezası kesilecek.

* Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşanlar 427 lira, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara bin 763 liradan 2 bin 658 liraya kadar para cezası verilecek.

* Dönüş kurallarına uymayan sürücülere 95 lira, yasak alanda sollama yapanlara 206, önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürülere 95 lira ceza kesilecek.

* Kavşaklara geldiğinde yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayanlar, otobüs, tramvay ve taksi duraklarında bekleyenler ve yasak alana park edenler 95 lira para cezası ödemek zorunda kalacak.

* Engelli park yerlerine aracını park edenlere 109 lira ceza uygulanacak.

* Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 427 lira para cezası uygulanacak.

* Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.