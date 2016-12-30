2017'de huzur istiyoruz

Geçen 365 günde yaşadığımız acı günleri değil düşünmek hatırlamak bile istemiyoruz ama 2016'yı şöyle özetleyelim:

Siyasi bir deprem ile başladı 2016. 1 Kasım 2015'te AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledildi ve yerine Binali Yıldırım getirildi.

24 Mayıs 2016'da hükümeti kuran Yıldırım çiçeği burnunda Başbakan olarak 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin en kanlı askeri darbesi ile karşılaştı.

15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne saldırdı. Türk halkının demokrasiye bağlılığı ile ülkemiz çok büyük bir faciayı atlattı. Hâlâ devam eden OHAL ile FETÖ'cü kadrolar devletten de özel sektörden de temizlenmek isteniyor.

Ancak görülen o ki bu temizlik 2017'de de bütün hızı ile devam edecek.

Terör yaşanan günleri elbette unutmak asla bir daha yaşamak istemiyoruz ama Şehitlerimizi ve gazilerimizi de minnetle, şükranla anıyoruz.

Fırat Kalkanı operasyonu ile Türkiye Suriye topraklarında bulunan DEAŞ ya da IŞİD adlı terör örgütüne askeri harekât başlattı.

Sınırımızda bulunan yerleşim yörelerine havan, füze ve top saldırıları yaparak can kayıplarına yol açan DEAŞ'ı sınırımızda yarattığı tehditten kurtarmak için yapılan bu operasyonun 2017'de de bütün hızıyla süreceği anlaşılıyor.

Türkiye 2016'nın son aylarında ise rejim tartışması yaşamaya başladı ki MHP'nin desteği ile AK Parti, Anayasa değişikliğini 330 barajını aşarak 2017'de halka götürmeyi hedefliyor. Bu değişiklikler eğer yasalaşırsa, Türkiye Başbakan ve Bakanlara dayalı parlamenter rejim yerine Başkanlık rejimi ile yönetilecek.

CHP ve HDP'nin muhalefetine MHP'de Devlet Bahçeli muhalifleri katılınca AKP'nin Meclis'te 330'u bulamaması için yoğun kulis faaliyeti başladı ki 2017'de Meclis'te, Meclis'ten geçerse de siyasi mitinglerde bu mücadele 2017'de de devam edecek.

2016'da ünlü iş adamları Halis Toprak'ı, Mustafa Koç'u, ünlü siyasetçiler İsmet Sezgin'i, Kamer Genç'i, ünlü sanatçılar Tarık Akan, Oya Aydoğan, Tanju Gürsu, Naşide Göktürk, Gönül Ülkü Özcan, Erdal Tosun usta Gazeteci Hakkı Devrim, ünlü ilahiyatçı Yaşan Nuri Öztürk'ü kaybettik.

Cep telefonlarında 4,5 G internet hızına kavuştuk, Marmara Denizi'nin iki yakasını birleştiren Osman Gazi Köprüsü açıldı, Boğaz'a 3. kolye Yavuz Sultan Selim takıldı.

Denetimli Serbestlik kapsamında 38 bin kişi tahliye edildi. Fethullah Gülen yandaşı 35 bine yakın FETÖ'cü tutuklandı.

HDP'ye üst düzeyde operasyon yapıldı, eş başkanlar dahil 12 milletvekili tutuklandı, Derik Kaymakamı Fatih Safitürk hain saldırıda şehit oldu.

Siirt'te bakır madeninde göçük oldu 16 madenci öldü, Adana Aladağ'da yurt yangınında 11'i kız öğrenci biri eğitmen 12 kişi öldü.

AP, AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulması tasarısını onayladı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov bir çevik kuvvet polisi tarafından öldürüldü.

Bütün bu yaşananlardan sonra ekonomi ise maalesef, "dip" yaptı 2016'da.

Ve 2017'nin kapısını açacağız saatler sonra.

2017'e girerken şiddetle HUZUR İSTİYORUZ diye haykırıyoruz...