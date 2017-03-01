Bugünkü YENİÇAĞ »

2017'nin en iyisi Beşiktaş

»
2017'nin en iyisi Beşiktaş
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, Lig'de 2017 yılının en başarılı takımı oldu.

Galatasaray ile oynanan derbide rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir’e 4, Galatasaray’a 10, Fenerbahçe’ye de 12 puan fark atan siyah-beyazlılar, 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, yeni yılın ilk 2 ayında oynadığı 6 karşılaşmanın 5’inden galibiyetle ayrılırken, 1 mağlubiyet aldı.

2017’DE 6 GALİBİYET

2017’de oynadığı 6 karşılaşmanın 5’ini kazanan siyah-beyazlı takım, sadece Kardemir Karabükspor’a mağlup oldu. Yeni yılın ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki haftada yine deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yendi. Atiker Konyaspor’u evinde 5-1’lik skorla geçen Kartal, ardından Kardemir Karabükspor’a 2-1 yenildi. Şenol Güneş’in takımı, Akhisar Belediyespor’u 3-1 ve son olarak da TT Arena’da oynanan derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek yeni yılın en başarılı takımı oldu.

2 AYDA 17 GOL

2017’nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu periyotta takımın en golcü ismi de 6 golle Cenk Tosun oldu. Cenk’i 3 golle Talisca izledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
THY Euroleague’de 24. hafta heyecanıTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanı2017'nin en iyisi Beşiktaş2017'nin en iyisi BeşiktaşFenerbahçe'de iki isimden kötü haberFenerbahçe'de iki isimden kötü haberBursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım kararını açıkladıAziz Yıldırım kararını açıkladıBiletler tükenmek üzere!Biletler tükenmek üzere!Burak Yılmaz yuvaya dönüyor!Burak Yılmaz yuvaya dönüyor!"Advocaat, istifa etti ama...""Advocaat, istifa etti ama..."Tudor'a tam destekTudor'a tam destek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti