"2017'ye 115 bin turist kaybı ile başladık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye’nin 2017’ye yaklaşık 115 bin yabancı turist kaybı ile başladığını ifade ederek, “Türkiye’nin yüzünü bir an önce demokrasiye, hukuka, huzura döndürmesi gerekiyor" dedi.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak 2017 turizm verilerini değerlendirdi.

Buna göre, Türkiye’ye Ocak 2017’de, 2016 Ocak ayına göre yüzde 9.81 oranında daha az turist geldiğini kaydeden Budak, “Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı. Bu rakamlar çok belirleyici olmasa da özellikle Avrupa’dan kayıpların sürdüğü işareti var. Önemli pazarlar olan Almanya’dan yüzde 31, Avusturya’dan yüzde 24, İngiltere’den yüzde 24 kayıp var. Rusya’da bir toparlanma var, 22 binden 40 bine yükselmiş” dedi.

“ANTALYA’DA KAYIP BÜYÜYOR”

Antalya’nın 2016 yılında yüzde 43’lük (4.7 milyon) turist kaybı yaşadığını belirten Budak, Ocak-Şubat 2017 rakamlarının da kaybın devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Ocak ayında Antalya’ya 2016’nın Ocak ayına göre yüzde 8 daha az turist geldiğini belirten Budak, “Şubat ayında kaybın daha da arttığı görülüyor. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18’lik bir kayıp ortaya çıkarken, iki aylık ortalama da gerileme yüzde 13 düzeyinde. 2015’e göre kayıp oranı yüzde 35’tir. Geçen yıl turizm krizinin merkezi konumunda olan Antalya’dan 2017 için olumlu sinyaller gelmiyor” dedi.

“LAFLA TURİZM GEMİSİ YÜRÜMEZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın “2017 telafi yılı olacak” şeklinde açıklamalar yaptıklarını ancak bu hedefin gerçekleşmesine yönelik somut bir adım atılmadığını kaydeden Budak, şöyle devam etti:

“Hükümet rejim değişikliği dayatmasıyla meşgul. Lafla turizm gemisi yürümez ve yürümüyor. Turizmin neden gerilediği ortada. Bu nedenleri ortadan kaldırmadığınız sürece, Türkiye turizminin eski günlerine dönmesi zor. Turizm barış sektörüdür. OHAL altında bir Türkiye, rejim dayatmasıyla kutuplaşan bir Türkiye, şiddet dilinin hakim olduğu bir Türkiye, gazetecilerin hapiste olduğu, sanat evlerinin kundaklandığı bir Türkiye, barış mesajları vermiyor. ‘Komşunu da al gel’, ‘düğünü Türkiye’de yap’ gibi kampanyaların, turizmdeki kayıpları, telafi etmesi mümkün değil. Türkiye’nin yüzünü bir an önce demokrasiye, hukuka, huzura döndürmesi gerekiyor. Bu yönde güçlü bir mesaj verilmediği sürece, Türkiye’nin kayıp faturası büyüyecektir.”