YKS 2018 yeni üniversite sınavının açıklanmasının ardında milyonlarca öğrenci sınavın tarihini merakla bekliyor. Peki 2018 üniversite yeni sınavı YKS ne zaman yapılacak?

Üniversiteye giriş sınav sistemi baştan sona değişti.Yeni sinav sistemi 2018 yılında uygulamaya konacak. Üniversite yeni sınav sisteminde Türkçe ve Matematik soruları sınavın ağırlık merkezinde olacak.. 200 puan ve üstü alanlar sonraki yıl sınava girmeyebilecek. Sınav Haziran ayında herhangi bir hafta sonu yapılacak. Adaylar iki ayrı oturuma katılacak.

YKS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2018 ne zaman yapılacak milyonlarca aday sınav tarihini merak ederken bugün son dakika YKS 2018 tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından YKS 2018 sınav tarihi açıklandı. Peki YKS 2018 sınavı Haziran ayının hangi günü yapılacak. YKS 2018 başvuruları mart ayında yapılmaya başlanacak. 23 - 24 Haziran tarihinde yapılacak olan sınavın başvuru tarihi henüz belli olmadı.

Yeni sınav sisteminde kaç oturum var : Sınav Haziran ayında bir hafta sonu yapılacak. Adaylar iki ayrı oturuma katılacak. Sabah yapılacak olan ilk oturumda adaylar genel yetenek sınavına alınacak. İlk oturum Türkçe ve Temel Matematikten oluşacak. İkinci oturum aynı gün öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri sınavları yapılacak. Dil sınavı ise Pazar günü uygulanacak. Yabancı Dil'de soru sayısı 80 olarak belirlenmiş durumda.