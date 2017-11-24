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2018 yılı bütçesi kabul edildi

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2018 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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