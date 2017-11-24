2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildiMeral Akşener atanamayan öğretmenlerle bir araya geldiİYİ Parti'den 'Mısır' açıklamasıFakıbaba: Et ithalatını tasvip etmiyorum ama proteine ihtiyacımız varAkşener'in başdanışmanları belli olduRTE Üniversitesi karıştıHamza Yerlikaya: "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma?"AKP-MHP yüzde 51 eder mi?CHP'li Belediye Başkanı Eşkinat'a 7 yıl hapis istendi!Davutoğlu: "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez"
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.