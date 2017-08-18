Bugünkü YENİÇAĞ »

2019 seçimleri için Mustafa Sarıgül bombası

»
2019 seçimleri için Mustafa Sarıgül bombası
Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olacak. Siyasete bomba gibi düşen iddianın sahibi ise Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin.

Şişli Belediyesi’nin eski başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül’ün 2019 yerel seçimlerinde yeniden Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi. Şişli Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı CHP'li Hayri İnönü son dönemde Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül ile tartışmasıyla gündeme gelmişti.

İstanbul gazetesinin Mustafa Sarıgül, İzmir Selçuk'ta yapılan Meryem Ana Ayini'nden önce binlerce kişiye verilen sabah kahvaltısına katıldı. 

Menemen Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve azınlık vakıflarının temsilcilerinin de katıldığı kahvaltıda, tüm konuşmacılar Mustafa Sarıgül’den “daimi başkan” diye söz etti.

Şişli Kent Konseyi Başkanı Ali Yavuz Meriç, Mustafa Sarıgül için “ezelimiz ve ebedimiz” derken, en net açıklamayı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Çok ama çok yakında Sarıgül yeniden Şişli Belediye Başkanı olacak” sözleriyle yaptı.

SARIGÜL RENK VERMEDİ

Tüm konuşmacıların övgülerinden ve adaylığını açıklamasının ardından kürsüye gelen eski Şişli Belediyesi Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül ise adaylık konusuna hiç değinmedi. 

Mustafa Sarıgül, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, 47.9 oy alan Kadir Topbaş'ın ardından 40.1 oranında oyla ikinci olmuştu. 2015 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül, ön seçimde CHP üyelerinden yeterli desteği alamayarak 5. sırada kalmıştı.

Sarıgül, CHP il yönetimini suçlayarak "Aleyhimde çalıştılar, parti üyelerine baskı yaptılar" demişti.

 

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    950 yeni hakim ve savcı alınacak950 yeni hakim ve savcı alınacak2019 seçimleri için Mustafa Sarıgül bombası2019 seçimleri için Mustafa Sarıgül bombasıSuikast hazırlığındaki FETÖ'cüler Balıkesir'de yakalandıSuikast hazırlığındaki FETÖ'cüler Balıkesir'de yakalandıAlmanya'dan küstah açıklamaAlmanya'dan küstah açıklamaYıldırım'dan 'Gümrük Birliği' tepkisiYıldırım'dan 'Gümrük Birliği' tepkisiHalaçoğlu öyle bir mesaj paylaştı ki!Halaçoğlu öyle bir mesaj paylaştı ki!"AKP olarak biz Kılıçdaroğlu yargılanır diye...""AKP olarak biz Kılıçdaroğlu yargılanır diye..."AKP'de şok bir istifa daha!AKP'de şok bir istifa daha!Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"Dışişleri Bakanlığı'ndan Barcelona açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Barcelona açıklaması
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti