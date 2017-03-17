202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç edildi

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

HSYK genel kurulu, 202 hakim ve savcı hakkında önemli bir karar verdi. Ankara'da HSYK toplanan genel kurul, ihraç kararlarını akşam saatlerinde aldı.

Halen meslekte bulunan 202 hakim ve savcıyı haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç etti.

Daha önce de çok sayıda hakim ve savcı FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilmişti.