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21 ŞUBAT 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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BİR DE BUNLAR VAR
Meclis'te en çok fatura gideri olan 10 vekil
Donarak buz tutan tilkiye elektrikli testereyle müdahale
Uçakta onlar da vardı!
Ülkücü şehidin oğlu Erdoğan’a böyle baktı
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