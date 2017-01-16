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21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İstanbul Şubesi hizmete girdi

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21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İstanbul Şubesi hizmete girdi
Kurucu Başkanlığını Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yaptığı, merkezi Ankara’da bulunan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü atılımlarına bir yenisini daha ekledi.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Fındıkzade’de açılışı yapılan şubesiyle hizmetlerini İstanbul’a da taşıdı. Açılış dolayısıyla İstanbul şubesinde düzenlenen etkinliğe Kurucu Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yanı sıra; İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Semih Uşaklıoğlu, Marmara Bölge Koordinatörü Hakan Ayaz, Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Enver İpek ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara’da bulunan merkezden sonra açtığı İstanbul’daki şubesinde; sertifika programları, konferanslar, staj programları, Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak isteyen katılımcılara kariyerlerini geliştirme ve uzmanlık imkanları sağlıyor. Açılış öncesi yapılan İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı’nın ardından 28-29 Ocak’ta İstanbul The Green Park Hotel Merter’de Terörizm Sertifika Programı düzenlenecek.

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