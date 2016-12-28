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22 ilde askere FETÖ operasyonu

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22 ilde askere FETÖ operasyonu
'FETÖ' soruşturmaları kapsamında 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 muvazzaf asker gözaltında alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26' sının ise Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu bildirildi.

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