227 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HSYK 2.Dairesi FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 3 bin 886 oldu.

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 227 hâkim ve savcıyı 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç etti. 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen hâkim ve savcı sayısı 3 bin 866'ya ulaştı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, 'FETÖ/PDY' ile bağlantısı tespit edilen 227 hâkim ve savcının meslekten ihracına karar verdiklerini bildirdi.

Mehmet Yılmaz, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak, irtibat ve bağlantısı olduğu iddia edilen hâkim ve savcılarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda HSYK 2. Dairesi'nce, daha önce açığa alınan hâkim ve savcıların durumunu görüştüklerini belirten Yılmaz, 227 hâkim ve savcıyı KHK gereği meslekten ihraç ettiklerini kaydetti.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerin beyanlarının soruşturmaya yön verdiğini belirten Yılmaz, ifadeler alındıkça yeni isimlere ulaşıldığını ve diğer delilerle desteklenmesi üzerine gereğinin yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, şüphelilerin cep telefonları ve elektronik cihazlarındaki çözümlemeler ve ByLock mesaj içeriklerinin ortaya çıkması sonrası ulaşılan bilgilere göre de yeni şüphelilerin ortaya çıktığını aktardı.

HSYK tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplam 4 bin 176 hâkim ve savcı hakkında işlem yapıldığını söyleyen Yılmaz, yeni ihraç edilenlerle şu ana kadar meslekten ihraç edilen hâkim ve savcı sayısının 3 bin 886 olduğunu, hakkında işlem yapılan diğer hâkim ve savcılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Mehmet Yılmaz, daha önce KHK ile ihraç edilen 200 hâkim ve savcı hakkında ise yapılan incelemeler sonucu göreve iade kararı aldıklarını ifade etti.

Hâkimler ve savcılar hakkında soruşturmaların 7 ildeki başsavcılıklarca yürütüldüğünü, yapılan değerlendirmelerin HSYK'ya iletildiğini belirten Yılmaz, "Genel Kurul'da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yargıyı tekrar çeteden arındırmak ve güvenilir bir yapıya kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yılmaz ayrıca, şimdiye kadar ByLock kullandığı iddia edilen bin 760 hâkim ve savcının tamamının meslekten ihraç edildiğini belirterek, "Şu an ByLock kullanıp da görev başında olan bir tek hâkim ve savcı yok. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Artık teşkilat üzerindeki baskı kalksın, adliyeler huzurla çalışmalarına devam etsin çabası içindeyiz." diye konuştu.