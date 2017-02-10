Bugünkü YENİÇAĞ »

23 terörist etkisiz hale getirildi

»
23 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatının 171'inci gününde 165 IŞİD terör örgütü hedefi ateş altına alınırken 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 171'inci gününde terör örgütü IŞİD'e ait 165 hedef ateş altına alındı, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD  başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 171'inci gününde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154 IŞİD  hedefine atış yapılırken, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 11 IŞİD  hedefine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta barınma amaçlı kullanılan 7 bina, 3 karargah binası ve bir cephanelik imha edildi. 

Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda IŞİD  mensubu 23 terörist etkisiz hale getirildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gamze Özçelik’ten duygusal paylaşımGamze Özçelik’ten duygusal paylaşımCaner Erkin polise takıldıCaner Erkin polise takıldıKoridorda ne yaşandı ben de merak ediyorumKoridorda ne yaşandı ben de merak ediyorumArtık Ukrayna'ya kimlik kartıyla gidilebilecekArtık Ukrayna'ya kimlik kartıyla gidilebilecekBu hafta 6 film vizyona girecekBu hafta 6 film vizyona girecekTürkiye'nin en stresli meslekleri belli olduTürkiye'nin en stresli meslekleri belli oldu67. Berlin Film Festivali başladı67. Berlin Film Festivali başladıYeni Zelanda'da yüzlerce balina telef olduYeni Zelanda'da yüzlerce balina telef olduYastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçtiYastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti23 terörist etkisiz hale getirildi23 terörist etkisiz hale getirildi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti