Sıcak ve yaz turizmiyle özdeş Antalya'ya 23 yıl sonra kar yağdı. Kentte en son 1993'te etki gösteren kar, Kepez ve Döşemealtı ilçelerini beyaza büründürdü.

Sıcak ve yaz turizmiyle özdeş Antalya'ya 23 yıl sonra kar yağdı. Kentte en son 1993'te etki gösteren kar, Kepez ve Döşemealtı ilçelerini beyaza büründürdü. Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez ilçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı.Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan Antalya talebasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.