24. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı

24. düzenlenen İzmir Caz Festivali, Fransız Caz Sanatçısı Marie Mifsud'un performansıyla renklenecek.

İzmir'de 24'üncüsü düzenlenen İzmir Avrupa Caz Festivali, bu hafta Fransız caz sanatçısı Marie Mifsud'un performansıyla renklenecek. "Fransız şansonlarının kraliçesi" olarak anılan Mifsud, ilk olarak 8 Mart Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) küçük salonda sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bu arada Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), 15. Caz Afiş Yarışması Sergisi açıldı.