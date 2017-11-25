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24 Kasım'da ilkokul öğrencisine cezaya tepki

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24 Kasım'da ilkokul öğrencisine cezaya tepki
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir ilkokul öğrencisine verilen ceza tepkilere neden oldu.

Olay 24 Kasım'da, Kartepe'deki bir ilkokulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında meydana geldi. Kutlama sırasında okul müdürü A.G., iddiaya göre, yaramazlık yapan öğrenciye sinirlendirdi ve sırada duran öğrencilerin önünde beton zemine oturttu.

Okul müdürü, öğrencinin tören boyunca yerden kalkmamasını istedi. Etkinlik sırasında okul bahçesinin etrafında bulunan veliler görüntü çekerken, bir yandan da bu cezalandırmaya tepki gösterdi.

Bir kadın veli, "Çok yanlış, orada öyle hepsinin içinde oturtulması çok yanlış. Haydi müdür oturtuyor, öğretmenler kaldırabilir. Psikolojisini düşünsene, ne olursa olsun o çocuk" derken, bir veli, "Öğretmenler müdahale edebilir ama?", diğer bir veli ise "Banka oturttursun, yere oturtmak ne demek? Karnı ağrır" diyerek tepki gösterdi.

Öğrenci tören boyunca yerde otururken, etkinliklerde dereceye giren öğrencileri öğretmenleri kutladı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

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