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25 milyon sürücüye eğitim verilecek!

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25 milyon sürücüye eğitim verilecek!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın programında 25 milyon sürücüye eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" derslerinin içeriğinde yer alan trafikte saygı eğitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SAYGI EĞİTİMİ

Çalışma ile karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygı eğitimi" verilmesi öngörülüyor.
 

Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel değerler", "trafikte empati ve iletişim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi" gibi temel başlıklarda ele alınacak. 

KAMU YARARI GEREĞİ ÜCRETSİZ

Protokol çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimleri, kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek.

Kurslarda verilecek programın 4 saat olması planlanıyor. Bakanlık, saygı eğitimlerine ilk olarak kamu kurumlarında görev yapan sürücülerden başlayacak. Bu eğitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulması öngörülüyor.

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